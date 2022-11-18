Ивана Алексеева внесли в реестр якобы из-за политической деятельности.

Власти Российской Федерации пополнили список физических лиц, которых признали иноагентами. В реестр попал популярный исполнитель Иван Алексеев, который известен как Noize MC.

Соответствующее решение Министерства юстиции РФ обнародовали в пятницу, 18 ноября. Всего в список внесли шесть человек, среди которых журналисты, политик и правозащитник.

Указано, что причина внесения в реестр – политическая деятельность. Кроме того, в качестве источника финансирования указана Украина.

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Позиция Noize MC по войне против Украины

Музыкант неоднократно высказывался против войны Российской Федерации против Украины. После полномасштабного вторжения российской армии на украинскую территорию Noize MC уехал в Литву. В Европе он стал выступать с благотворительными концертами, чтобы помогать украинцам.

Кроме того, 4 июля исполнитель выступил в Ташкенте. На концерте он вспомнил зверства российской армии в Киевской области и Мариуполе.

"Когда из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу.", – заявил Noize MC.

Также в интервью Юрию Дудю он сказал, что с болью в сердце воспринимает то, что сейчас происходит в мире, особенно в Украине.

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