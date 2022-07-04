Рэпер неоднократно осуждал войну в Украине.

Российский рэпер Noize MC выступил на концерте в Ташкенте. Во время своего выступления он вспомнил Киев, который недавно обстреляли российские оккупанты, а также практически уничтоженные украинские города - Бучу и Мариуполь.

"Когда из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровное то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу. Война – омерзительна. Это чудовищно. У нее нечеловеческое лицо. И она должна быть закончена. Она, черт возьми, должна была закончиться не начавшись", – сказал Noize MC.

Также Noize MC исполнил свою песню на украинском языке "Вуду". В этот момент публика скандировала "Нет войне!".

Отметим, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину рэпер осуждает войну в нашей стране. Более того, он вместе со своей коллегой Монеточкой организовал благотворительные концерты для помощи Украине.

Напомним, ранее украинская певица Анастасия Приходько вспомнила скандал с Полиной Гагариной.

"Какой мр*зью была - такой и осталась", - высказалась о бывшей подруге Приходько.

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