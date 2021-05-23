Модель показала пикантное фото / instagram.com/kimkardashian
Американская модель, телеведущая и предприниматель Ким Кардашьян обладает аппетитными формами.
Поэтому совсем не странно, что она часто выставляет их напоказ в своем профиле в Instagram.
В этот раз девушка похвасталась фигурой в оранжевом купальнике и топике с градиентом. Дополнила она такой образ темными солнцезащитными очками и тапочками.
"Проснулась в раю", - лаконично подписала фото Ким.
"Ох, эти фото", "Господи, какая же ты классная", "Очень яркая девушка", "Мне нравится твоя фигура", - комментируют фолловеры снимок Ким.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/kimkardashian
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