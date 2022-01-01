Телеведущая продемонстрировала свой новогодний лук в сети / фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала фанатам фотографии с празднования Нового года.

Фото звезда украинских шоу опубликовала на своей странице в Instagram.

"С новым 2022 годом! Я поздравляю всех своих родных и близких людей, всех друзей, коллег и вас, дорогие мои подписчики. Пусть в Новом Году сбудутся все наши желания, главное не забыть их загадать! Ставьте цели и уверенно идите к ним!",- написала Никитюк в посте.

Читайте также"Как нарисованный": Дзидзьо засветился с холостячкой Никитюк и "задел" бывшую (фото)Как видно на фотографиях, телеведущая встречала Новый год в прозрачном корсете и блестящей полупрозрачной юбке. Никитюк дополнила свой образ блестящей сумкой Prada с кристаллами за 1850 долларов.

Праздничная вечеринка, на которую собралась ведущая, состоялась на горнолыжном курорте "Плай" в Карпатах. 

Фото Никитюк Новый год 01 января 2022
Фото Никитюк Новый год 01 января 2022
Фото Никитюк Новый год 01 января 2022
Фото Никитюк Новый год 01 января 2022

Напомним, ранее украинская телеведущая Леся Никитюк в очередном выпуске шоу "Кто сверху?" заигрывала с главным героем 11 сезона шоу "Холостяк" Михаилом Заливако.

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