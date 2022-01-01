Телеведущая встречала Новый год в Карпатах.

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала фанатам фотографии с празднования Нового года.

Фото звезда украинских шоу опубликовала на своей странице в Instagram.

"С новым 2022 годом! Я поздравляю всех своих родных и близких людей, всех друзей, коллег и вас, дорогие мои подписчики. Пусть в Новом Году сбудутся все наши желания, главное не забыть их загадать! Ставьте цели и уверенно идите к ним!",- написала Никитюк в посте.

Читайте также"Как нарисованный": Дзидзьо засветился с холостячкой Никитюк и "задел" бывшую (фото)Как видно на фотографиях, телеведущая встречала Новый год в прозрачном корсете и блестящей полупрозрачной юбке. Никитюк дополнила свой образ блестящей сумкой Prada с кристаллами за 1850 долларов.

Праздничная вечеринка, на которую собралась ведущая, состоялась на горнолыжном курорте "Плай" в Карпатах.

Напомним, ранее украинская телеведущая Леся Никитюк в очередном выпуске шоу "Кто сверху?" заигрывала с главным героем 11 сезона шоу "Холостяк" Михаилом Заливако.

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