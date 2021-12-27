Телеведущая так хотела победить в конкурсе, что пошла на крайние меры.

Украинская телеведущая Леся Никитюк в программе "Хто зверху?" вместе с девочками из своей команды превратилась в мужчин.

Девушек переодели в мужскую одежду, и им нужно было за 90 секунд раздеться и бросить все свои вещи на стульчик с дальнего расстояния. За каждую попавшую на стул вещь они получали один балл.

Читайте такжеЭктор Хименес-Браво рассказал, как незнакомка пыталась "приписать" ему своего ребенкаЛеся Никитюк, видимо, так хотела обыграть мужскую команду, что решила снять не только верхнюю одежду, но и бюстгальтер. И хоть она не попала им на стульчик, участников такой поступок телеведущей позабавил.

Отметим, в конце конкурса все девушки остались в белых майках и семейных трусах.

Напомним, ранее Леся Никитюк обнажила ягодицы перед мужчинами в эфире шоу "Хто зверху".

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