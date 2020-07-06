В платье с белым воротничком: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили больницу королевы Елизаветы (фото)

У герцога и герцогини Кембриджских состоялся очередной светский выход.

По случаю празднования 72-летия Национальной службы здравоохранения герцог и герцогиня Кембриджские посетили больницу королевы Елизаветы в Кингс-Линн.

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Кейт и Уильям приехали, чтобы пообщаться с персоналом и поблагодарить сотрудников за работу и поддержку во время пандемии коронавируса.

Герцогиня Кэтрин в этот день появилась на публике в синем платье в мелкий цветочный принт от английского бренда Beulah London. У наряда был белый воротник и белые манжеты, а также пояс на талии. К своему образу герцогиня Кэтрин подобрала синие замшевые туфли-лодочки на каблуках и серьги Patrick Mavros.

Волосы герцогиня собрала в высокий хвост, на лице у нее был естественный нюдовый макияж с нюдовой помадой на губах.

Как сообщал УНИАН.Lite, накануне выходных принц Уильям посетил паб Rose and Crown в Снеттишеме в Норфолке, который начал свою работу после длительного карантина.

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