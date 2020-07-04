Принц Уильям без Кейт заглянул в паб на бокал сидра (фото)

По всему миру ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса потихоньку снимаются. Так, на днях принц Уильям проверил работу вновь открывшихся баров.

Рестораны и кафе в Великобритании снова открываются после затяжного локдауна. 38-летний принц Уильям отправился в паб.

Внук британской королевы не упустил случая посетить свое любимое заведение, где он часто бывал допринц в объявления карантина.

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В официальном аккаунте Кембриджей в Instagram появилась серия фото, где герцог приятно проводит время в компании работников одного из заведений Лондона за бокалом пенного. Выбор супруга Кейт Миддлтон пал на 600-летний паб, расположенный неподалеку от его дома в Норфолке.

Такого долгожданного гостя встретили сами владельцы - пара Энтони и Джанетт занимаются этим бизнесом уже 25 лет. С марта их заведение было закрыто, а только несколько недель назад правительство разрешило пабам начать работать навынос.

Герцог Кембриджский признавался, что очень скучает по визитам в пабы и по пинтам сидра. Именно этот алкогольный напиток стал его любимым. Внук Елизаветы II воспользовался первой же возможностью отправиться в паб: он посмотрел, как хозяевам удалось адаптироваться к новым реалиям. На входе герцог воспользовался дезинфектором для рук, но не стал надевать защитную маску и перчатки.

"Первый посетитель?" - с надеждой спросил принц Уильям.

"Герцог пожелал удачи всему коллективу и расспросил, как сотрудникам удалось адаптироваться к новым условиям", - говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

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