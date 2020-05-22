Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в лото с постояльцами дома престарелых (фото, видео)

Герцог и герцогиня Кембриджские продолжают выходить на связь из своего поместья Анмер-холл.

Карантин карантином, но работу никто не отменял: Кейт Миддлтон и принц Уильям вчера вечером созвонились с постояльцами дома престарелых Shire Hall Care House в Кардиффе.

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В своей работе, как известно, герцогская чета уделяет особое внимание проблемам ментального здоровья, поэтому цель их вчерашнего видеозвонка была простая, но очень важная в современных реалиях - развеселить и поднять дух оптимизма старикам, находящимся вдали или вовсе не имеющим родных, пишет Hello.

Кейт и Уильям предложили им сыграть в лото, для этого в их резиденции Анмер-холл даже нашелся специальных крутящийся барабан с пронумерованными шариками. Победитель игры получил от пары вино и торт, который Уильям и Кейт заранее заказали у шеф-повара Shire Hall.

Поклонники герцогини Кэтрин, конечно же, сразу рассмотрели ее образ в мельчайших деталях и выяснили, что в этом нежно-розовом платье от одного из ее любимых брендов L.K. Bennett за 325 фунтов стерлингов Кейт уже появлялась "в свете". Она надела его на благотворительный матч по поло King Power Royal Charity Polo Day, в котором участвовали принцы Гарри и Уильям в июле прошлого года. Не новыми оказались и сережки герцогини: эти золотые листочки от Catherine Zoraida она также надевала ранее.

Такое же времяпрепровождение жителям техасского дома престарелых несколько недель назад предложил американский актер Мэттью Макконахи. Из-за введенного в стране карантина к постояльцам дома больше не могут приезжать родственники, поэтому актер с семьей связался с ними через сервис для видеоконференций Zoom и провел бинго по видеосвязи. Мэттью объявлял выигрышные номера и общался с игроками, отвечая на их вопросы.