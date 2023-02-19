Актер поддерживает Украину.

Российский актер Алексей Панин, который открыто выступил против полномасштабной войны в Украине и поддержал нашу страну, "зажег" на одной сцене с Веркой Сердючкой, во время ее выступления в Испании. Артист танцевал и пел, а также шутил.

Видео с концерта уже появилось в сети. Панин поднялся на сцену и похвалил Андрея Данилко, который несмотря на потерю голоса вышел к фанатам в образе Верки Сердючки.

Также актер обнял певца, после чего "слился" со сценической мамой Сердючки. Панин шутил и весело танцевал под песню, в которой поется о Путине и о том, чего ему желают украинцы.

Видео дня

Российские СМИ уже отреагировали на случившееся. Пропагандисты в истерике. Они принялись обвинять Панина в "предательстве" и пытаются внушить россиянам, что актер поступил якобы неправильно, поддерживая Украину. Помимо этого, российская пропаганда пытается спекулировать на том, что Панин якобы поцеловал сценическую маму Сердючки взасос.

"К отплясывающей под антироссийские песни артистке на сцену поднялся Алексей Панин, — еще одна "звезда" со странными убеждениями и привычками", - пишут росСМИ, которые по указке Кремля пытаются настроить россиян против тех, кто не поддерживает путинский кровавый режим.

Напомним, недавно Панин гневно ответил на вопрос о перспективах в РФ. Он считает, что должно смениться не одно поколение, чтобы отмыться от того позора и ужаса, который будет преследовать россиян из-за их зверств на территории Украины.

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