По словам его помощника, СМИ разогнали фейк.

Недавно появилась информация, что голливудский актер Джонни Депп осенью посетит Россию, чтобы сняться в клипе российской группы "ЯМОРЕ". А позже в сети обнародовали обращение знаменитости к россиянам, в котором он сказал, что они скоро увидятся.

Как оказалось, все это неправдивая информация. В команде актера прокомментировали фейки:

"Нет. Это был ролик, сделанный для глобального релиза фильма. И никаких визитов в Россию не будет", - отметил директор кинокомпании Джонни Деппа и его помощник Стивен Дойтерс в Twitter.

Видео дня

Однако фильм "Фаворитка" с его участием демонстрируют в стране-агрессора, а его видеообращение было заставкой перед показом.

К тому же один из продюсеров ленты является россиянином. После 24 февраля 2022 года Константин Элькин продолжил работать на российский рынок.

Стоит отметить, что сам Джонни Депп никак не комментирует происходящее.

Напомним, росСМИ сообщили, что Депп запросил 370 тысяч долларов за висит в Россию.

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