Пропагандисты сообщают, что он попросил огромную сумму за свой визит.

Российские СМИ распространяют информацию о том, что в страну-агрессора вскоре приедет голливудский актер Джонни Депп.

Сообщается, что актер должен якобы приехать в Москву этой осенью, чтобы записать общий трек с российской группой "ЯМОРЕ". За съемки в клипе он попросил якобы 370 тысяч долларов (13,5 миллионов гривень).

РосСМИ пишут, что знаменитость просил больше, но в итоге согласился на эту сумму. Также говорится о том, что Депп "заказал" экскурсию по маршруту Калининград - Зеленоградск - Куршская коса - Светлогорск - поселок Янтарное.

Видео дня

Кроме того, группа "ЯМОРЕ" говорит, что Джонни очень прост в общении, не строит из себя никого.

"Классный мужик. Уже активно идет подготовка к его приезду, а осознание, что это не сон, еще не пришло", - процитировали собеседника пропагандисты.

Стоит отметить, что сам Джонни никак не комментирует эту информацию.

Напомним, ранее Джонни Депп напугал поклонников гнилыми зубами.

Вас также могут заинтересовать новости: