Актер разочаровал своих украинских фанов.

Сеть активно обсуждает ролик, который показали перед премьерой фильма "Жанна Дюбари" ("Фаворитка") в Москве. В нем известный актер Джонни Депп обратился к зрителям.

По словам актера, он гордится фильмом. Более того, в своем обращении он пожелал россиянам "себя беречь".

"Наш фильм "Жанна Дюбари"... Я им очень горжусь. Я надеюсь, вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи!" - с улыбкой сказал актер.

Известно, что Депп сыграл в фильме короля Франции Луи XV. Одним из сопродюсеров "Жанны Дюбари" является российский продюсер Константин Элькин, который продолжил работать в РФ на фоне полномасштабной войны.

В мае этого года издание NV публиковало заявление журналистки Дарьи Бадьор, которая рассказывала, что россиянин продолжает платить налоги в казну страны-агрессора. Тем самым он финансирует войну и убийства украинцев.

На фоне всего этого в сети возникли споры. По версиям некоторых комментаторов, Депп попросту записал "стандартное" видеообращение для зрителей, якобы без привязки к какой-то из стран. Однако тот факт, что фильм снимал, в частности, россиянин, сильно разочаровал многих фанов актера.

Напомним, ранее росСМИ заявили, что Депп едет в Россию. Пропагандисты утверждали, что актер запросил за свой визит немалый гонорар. Однако так ли это на самом деле - неизвестно.

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