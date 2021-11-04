Лилия Багирова уже написала заявление в полицию.

Украинский блогер Лилия Багирова рассказала, что к ней в дом проникли воры и украли большую сумму денег. По словам девушки, в этот момент она находилась дома.

"Хлопцы, в вашей схеме была одна проблема - вы рано сняли балаклавы. Камеры ведь есть по всему району, и даже городу. И у меня есть все записи, но выставлять смогу с разрешения следователя. Та и так тупо везде оставить отпечатки. И еще кое в чем протупили. Ну хлопцы, ну очень тупо. И даже след не запутать. Но сейчас не об этом", - написала Лилия в своем инста-блоге.

Также девушка посоветовала грабителям вернуть ей деньги любым удобным способом. Кроме того, Лилия поблагодарила злоумышленников, что оставили ее живой: "Еще один день рождения у меня будет".

"Также хочу отметить, что после работы опер группы есть логическое заключение, что событие было спланировано и по наводке. Нужна была я или деньги - вопрос открыт. Но деньги вынесли, а меня оставили живой. Подробности ошеломительные. Но я пока воздержусь. О совпадениях думайте сами. Решайте сами. А мне нужно выпить чего-нибудь покрепче и заработать заново все свои сбережения. И жалко потраченного целого дня на все это. Жизнь очень интересная штука. А я, видимо, очень сильная, раз так много и таких масштабных неурядиц в моей жизни. Один в поле воин - это обо мне", - добавила Багирова.

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Лилия Багирова - украинский блогер, которая ведет свой YouTube-канал. Девушка поднимает социально важные темы - домашнее насилие, вакцинация, женское счастье и прочее.

Известно, что она состояла в отношениях с экс-участников группы "Грибы" Kyivstoner. В 2019 году артист сделал девушке предложения, но свадьба так и не состоялась. Сейчас у него другая невеста, которая вот-вот родит ему первенца.

Напомним, ранее рэпер Kyivstoner вляпался в скандал с россиянами.

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Автор: Диана Могилевич