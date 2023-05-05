Леонид Корин пришел на украинскую землю как захватчик и оккупант.

5 мая стало известно, что в Бахмуте погиб Леонид Корин - российский сценарист, который отправился на войну на стороне оккупантов. Он известен тем, что работал над сценариями фильмов "Битва за Севастополь", "Лед" и других.

Издания оккупантов сообщили, что Корин воевал в составе частной военной компании "Вагнер". Его убили во время попытки штурма Бахмута (в своих источниках россияне называют город Артемовском - это его прежнее название).

Леониду было 47 лет. Известно, что на войну он пошел добровольно.

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Битва за Бахмут: детали

Бахмут - город в Донецкой области, который россияне пытаются взять под свой контроль с весны 2022 года. Там оккупанты решили применять тактику "выжженой земли". Таким образом в городе большей или меньшей степени пострадали все постройки.

Некоторые районы города уже захвачены россиянами. Там "освободители" (так они себя называют, - ред) разворовывают уцелевшее жилье, а также силой вывозят в ранее оккупированные города оставшихся мирных жителей.

Напомним, в бою за Бахмут героически погиб известный диджей.

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