Звезда ТСН появилась в красивом наряде.

Украинская журналистка и ведущая Маричка Падалко впечатлила изысканным образом. Свое новое фото звезда ТСН опубликовала на личной странице в Instagram.

Читайте также"Стройный красавчик": Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел в 19 летТелеведущая в повседневной жизни предпочитает удобную одежду, но в прямых эфирах появляется в элегантных нарядах.

Так, недавно она позировала в алом костюме, состоящем из брюк и удлиненного пиджака, который визуально подчеркнул ее женственность. Также она надела стильные туфли-лодочки. В завершении образа прическа боб-каре и естественный макияж.

"Брючный костюм - ДА или НЕТ? Редко надеваю, всегда сомневаюсь", — подписала звезда ТСН.

Поклонники были восхищены аутфитом теледивы: "Так! Очень элегантно и женственно!", "Я ещё утром заметила красоту", "Да! Вам хорошо подходит!", "И в платьях Вы тоже прекрасные", "Роскошно".

Отметим, Маричка Падалко живет в браке с бывшим народным депутатом Егором Соболевым. Пара воспитывает троих детей: 14-летнего сына Михаила, 13-летнюю дочь Марию и 11-летнюю Екатерину.

Напомним, ранее Маричка Падалко опубликовала в Instagram фотографию со своей младшей дочерью Екатериной. В кадре звезда 1+1 предстала в черном пальто и сумочкой в тон, а Катя позировала в темном пуховике.

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Автор: Каролина Гайдук