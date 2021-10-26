На днях Никитюк отпраздновала 34-летие.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно отпраздновала день рождения, накануне Хэллоуина снялась в новом осеннем образе на фоне тыкв.

Подборку фото она опубликовала в своем Instagram.

Кое-кто из подписчиков в комментарии указал ведущий на возраст:

"Леся, в твоем возрасте уже опасно носить такие "подстреленные" курточки. Почки и поясницу уже беречь надо".

Читайте также"Думала, что я – бэтмен": украинская певица рассказала о возможной болезниОстальные просто восхитились ее образом и вспомнили ее в роли ведущей популярной телепрограммы: "Леся, Вы были самой веселой ведущей "Орла и Решки", я скучаю", "Ждет сватов", "Красивую такую в тыквах нашли".

Ранее сообщалось, как Никитюк отпраздновала 34-летие, устроив вечеринку в стиле диско и 90-х в элитном ресторанном комплексе Queen в Киеве.

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Автор: Виолетта Орлова