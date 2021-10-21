Телезвезда собрала своих лучших друзей в роскошном ресторане на берегу Днепра.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк на днях громко отпраздновала 34-летие. Она устроила вечеринку в стиле диско и 90-х в элитном ресторанном комплексе "Queen" в Киеве.

На своей личной странице в Instagram знаменитость поделилась снимками.

Никитюк в соцсети поздравили многие представители украинского шоу-бизнеса, от Поляковой до Притулы. Однако на диско-вечеринку они не были приглашены. Из известных гостей был замечен только комик Роман Мищеряков.

Друзья Леси Никитюк ответственно подошли к празднованию, они соблюли дресс-код, появившись в тематичных нарядах. Их ждала фотозона, алкоголь и развлекательная программа. Сама виновница торжества удивила эпатажным образом.

Читайте такжеТри года без Марины Поплавской: участники "Дизель шоу" поделились трогательными фотоОна позировала в блестящем комбинезоне, который подчеркнул ее стройную фигуру. В дополнении образа теледива надела стильные желтые туфли и необычную накидку. Она собрала волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

"Друзья, вчера был лучший день рождения за всю историю моей жизни! Я очень счастлива, что имею таких друзей. Спасибо всем за поздравления!", — подписала она.

Леся Никитюк: творчество и личная жизнь

Леся Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика". Спустя год ей предложила стать ведущей трэвел-программы "Орел и Решка". Именно тогда к ней пришла любовь зрителей.

С 2017 года работает на Новом канале. Также Никитюк снимается в фотосессиях и даже записала дебютную песню "ЯМИ".

Личная жизни телеблондинки остается за семью замками. Она признавалась в интервью, что мечтает выйти замуж и стать мамой.

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Автор: Каролина Гайдук