Телеведущая рассказала об изменениях после празднования своего 34-летия.

Украинская телеведущая Леся Никитюк недавно отпраздновала свое 34-летие. В связи с этим она рассказала, что изменилось в ее жизни с наступлением этого возраста.

"И спросите меня, как оно в 34? Я с вами всегда откровенна, поэтому рассказываю! Сразу после дня рождения очень захотелось послушать Ретро FM. Вчера без причины сходила в ЖЭК. Детей у меня еще нет, но чего-то очень захотелось внуков. И последнее... Напомните в комментариях, когда в "Сильпо" акция на рыбу? В пятницу или в субботу?", - сказала Никитюк.

"А в 35 захочется посмотреть "Жду тебя"", "Акция на рыбу в четверг", "А в 34 бывает по вечерам давление?", "Куда женихи смотрят? Такая классная девушка одна в "Сильпо" ходит", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Леся Никитюк с розовыми волосами удивила сменой имиджа.

Леся Никитюк - украинская телеведущая, которая сделала значительный прорыв в карьере участием в тревел-шоу "Орел и решка". Также Леся вместе с Сергеем Притулой ведет популярную программу "Хто зверху".

В конце августа 2018 стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?" В ноябре 2019 года стала ведущей телевизионного проекта "Le Маршрутка". Также Леся Никитюк была участницей шоу "Танцы со звездами", но до финала она так и не дошла.

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Автор: Диана Могилевич