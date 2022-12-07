Знаменитость шокировала появлением в комбинезоне и неприличной для женщины позой.

Российская певица Лолита выступила на одном из концертов в облегающем черном комбинезоне, чем вызвала смех у поклонников.

Кадр с ее выступления опубликовал Telegram-канал "НеМалахов". Фото было сделано в тот момент, когда Лолита сидела на корточках и что-то пела.

Пользователи сети разделились на два лагеря. Кто-то сказал, что певица выглядела позорно, а кто-то и вовсе сравнил ее с человеком-пауком.

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Реакция сети на фото Лолиты

"Лолита - гопница"

"Как в том анекдоте: бабка думала, что в последний раз, и такое вытворяла"

"После Лепса уже ничего не страшно"

"Так в поле садятся по нужде"

"Когда в твоей жизни творится какая-то лютая дичь, но ты делаешь вид, что всё в порядке"

"Девушки, уймите вашу мать"

"Человек-паук"

Позиция Лолиты касательно войны

Сама знаменитость никогда не отличалась поддержкой своей родины. Она позиционировала себя как российская звезда, и после полномасштабного вторжения в Украину открыто поддержала пропаганду Кремля.

Так, например, она выложила видео, в котором рассказала, что ее маму несколько лет назад в Киеве якобы избил "бендеровец" за русский язык.

На вопрос о том, почему она сразу не рассказала об этой истории, если она реально имела место, Лолита ответила, что по просьбе мамы не хотела создавать скандал.

Напомним, недавно Лолита заявила, что считает себя военнообязанной. Также она добавила, что не будет прекращать свои концерты в РФ.

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