Леся Никитюк, мечтающая о семье, засветила кольцо на пальце (фото)

Кольцо с роскошным камнем украсило руку ведущей.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк не скрывает, что уже давно мечтает о семье. Однако ее личная жизнь все никак не складывается, поэтому знаменитость чаще молчит об этом.

Поклонники уже неоднократно предлагали ей стать главной героиней романтического реалити "Холостячка" в надежде, что там она найдет свою любовь. Но пока Никитюк только отшучивается по этому поводу.

Сейчас же ведущая засветила кольцо с внушительным камнем. Если вы подумали о том, что знаменитости сделали предложение и вскоре она выйдет замуж, то, увы, нет. Кольцо Никитюк надела на средний палец.

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На самом деле, кольцо, которое показала Леся, можно счесть за обручальное, но, скорее всего, пока это просто украшение.

Чем известна Леся Никитюк

Леся Никитюк была участницей шоу "Рассмеши комика". После этой программы она стала ведущей "Орла и решки", благодаря чему обрела популярность на всю страну.

Также она вела такие шоу как "Кто против блондинок" и "Кто сверху". Сейчас она занимается также авторским проектом "Le Маршрутка", в рамках которого путешествует по Украине.

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