Влад Яма рассказал, как водитель однажды уснул за рулем.

Украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма в честь Дня автомобилистов поделился страшной историей из жизни.

Оказывается, что последнее время он водит автомобиль сам, так как несколько раз у него на глазах водители засыпали прямо за рулем.

"Я не доверяю водителям! Но считаю, что имею на это полное право. В жизни было три случая, когда на моих глазах засыпали водители. Это очень страшно. Поэтому сейчас, даже если днем я проехал за рулём 500 км, а вечером работаю на сцене - возвращаясь в ночь, я тоже веду авто сам. Пускай даже еду прямо на утренний прямой эфир. С Днём автомобилиста! Всем - не спать", - написал Влад в своем инста-блоге.

Читайте такжеРасполневшая Ани Лорак показала тело в бикини (фото)Напомним, ранее Влад Яма рассказал о долгожданном пополнении в семье. У артиста появилась собака породы пушон. Хореограф отметил, что радостное событие сделало их семью счастливее.

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Автор: Диана Могилевич