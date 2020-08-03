Переболевшая коронавирусом Куриленко обратилась к подписчикам

Украинская "девушка Бонда" попросила всех носить маски и соблюдать дистанцию.

Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая недавно переболела коронавирусом, как никто знает важность соблюдения дистанции во время пандемии.

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Артистка на своей странице в Instagram обратилась к поклонникам с просьбой соблюдать элементарные правила безопасности в разгар пандемии COVID-19.

"Будьте осторожны, соблюдайтесь дистанцию, мойте руки, носите маски", - написала Куриленко, дополнив свой пост селфи в медицинской маске.

Напомним, в марте стало известно, что Ольга Куриленко заразилась коронавирусом. Актриса жаловалась на температуру и слабость.

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