Тина Кароль проявила бурную реакцию на критику своего творчества. Певица назвала известного режиссера Олега Боднарчука "уродом" лишь из-за того, что он высказался о ее методах работы. Более того, оскорбление в адрес Боднарчука Кароль высказала не при личной встрече, а "за глаза" - в частном сообщении для своего фан-аккаунта.
О реакции Кароль на мысли Боднарчука, которыми те поделился в интервью на YouTube-канале DOROTYE, сообщает ТСН.
Так, режиссер рассказал, что он работал с Тиной Кароль, но их пути однажды разошлись. Он продюсировал фильм "Сила любви и голоса" и сотрудничал с певицей на детском "Голосе". Именно там ему крайне не понравились методы работы Кароль.
По словам Боднарчука, у певицы было много "дурных идей". Кароль, утверждает режиссер, всегда хочет победить и всегда использует для этого все возможные средства. К примеру, однажды она прикрепила к одежде участника красный мак для манипуляции.
Затем режиссер "прошелся" по выступлению Тины Кароль на Atlas Weekend. По словам Боднарчука, змею ранее использовала Бритни Спирс, подъем на плунжере был у Ани Лорак, а сценический прием со съемкой артиста и трансляцией видео на экраны - у группы U2. Последний прием затем "позаимствовала" Бейонсе, после чего его "сделала по-своему" и Кароль.
В ответ на слова Боднарчука Кароль ответила в фанатском аккаунте, где был размещен фрагмент интервью режиссера. "Урод", - написала певица.
Ее ответ был опубликован, после чего скриншот активно распространился в сети. Сама Кароль ситуацию с оскорблением Боднарчука не комментирует.
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