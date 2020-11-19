Причина смерти Румянцевой не называется.

В возрасте 77 лет умерла известная белорусская и советская актриса театра и кино Любовь Румянцева.

Об этом сообщает киностудия "Беларусьфильм" на своей странице в Facebook.

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"Киностудия выражает соболезнования близким актрисы и театру-студии киноактера...", – говорится в сообщении.

Причины смерти Румянцевой не сообщаются.

Чем известна Любовь Румянцева

В фильмографии Румянцевой — десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем, как: "Альпийская баллада", "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера".

Актриса также выступала на театральной сцене. Она много лет работала в Театре-студии киноактера "Беларусьфильма". В театре она сыграла в спектаклях "Человеческий голос", "Женитьба Бальзаминова", "Таланты и поклонники".

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Автор: Ольга Робейко