Актриса находилась в больнице с двусторонним воспалением легких, что и стало причиной смерти.

Звезда американских фильмов ужасов, болгарская актриса Лорина Камбурова умерла в возрасте 30 лет.

Об этом сообщил ее близкий друг, фотограф Геннадий Авраменко, на своей странице в социальной сети Facebook.

Актриса находилась в больнице с двусторонним воспалением легких, что и стало причиной смерти.

«Утром сегодня пришла ужасная новость, так и не выкарабкалась наша Лорина», - написал Авраменко.

Лорина Камбурова была известна по ролям в таких фильмах, как "Связи", "Любовь и монстры", "Ночной мир", "Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо", "Смертельная гонка 4: Вне анархии", "День мертвецов: Злая кровь", "Doom: Аннигиляция". Кроме того, она была вокалисткой группы «Ross'N Lorina».

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Автор: Денис Прядко