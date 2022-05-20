Он умер в одной из больниц Франции.

17 мая от коронавируса скончался культовый греческий композитор, один из первых авторов и исполнителей электронной музыки Вангелис.

Известно, что 16 мая он попал в больницу, а уже на следующий день его не стало.

"С большой грустью мы сообщаем, что великий грек Вангелис Папатанасиу скончался поздно ночью во вторник, 17 мая", – сообщает Ta Nea со ссылкой на менеджеров Вангелиса.

Что известно о Вангелисе

В 1981 году вышел фильм "Огненные колесницы" с музыкой Вангелиса. За эту музыку он удостоился премий "Оскар" и "Грэмми". Заглавный трек с альбома стал единственной греческой композицией в истории, возглавившей национальный хит-парад США. В 1982 году он написал музыку к фильму "Бегущий по лезвию" (режиссёр Ридли Скотт).

В 1992 году он был номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая музыка к фильму" "1492: Завоевание рая".

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