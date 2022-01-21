Умер известный американский певец и актер Meat Loaf. Ему было 74 года.
Об этом сообщается на официальной странице артиста в Facebook.
"С тяжелым сердцем объявляем, что несравненный Meat Loaf скончался в окружении своей жены Деборы, дочерей Перл и Аманды и близких друзей", – говорится в публикации.
Отмечается, что карьера артиста длилась шесть десятилетий: он продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и снялся в более чем 65 фильмах.
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Американский рок-певец, кино- и театральный актер. Его настоящее имя при рождении – Марвин Ли Эдей.
Получил широкую известность после выхода успешного альбома Bat Out of Hell, который остается в списке десяти самых продаваемых музыкальных альбомов всех времен.
В 1981 году изменил имя на Майкл.
В качестве актера Meat Loaf снялся в таких фильмах и сериалах, как "Шоу ужасов Рокки Хоррора", "Бойцовский клуб", "Мир Уэйна", а также "Доктор Хаус" и "Байки из склепа".