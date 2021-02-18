Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков

Дата и время прощания с актером станут известны позднее.

Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков. Ему было 82 года. Читайте такжеУмер легендарный джазовый музыкант Чик КориаОб этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова. "Андрей Васильевич умер", - сказали в пресс-службе. В театре добавили, что дата и время прощания будут известны позднее. Наиболее известен зрителям по роли Жени Лукашина в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Также снялся в картинах «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», а также в продолжении «Иронии судьбы».

В 2015 году Министерство культуры Украины дало старт формированию так называемого "белого списка" деятелей культуры и искусства разных стран, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет страны, в который вошел Андрей Мягков. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Ольга Броскова

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