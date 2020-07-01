Умер звезда фильмов "Шерлок Холмс" и "Большая перемена"
В России скончался актер Виктор Проскурин.
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О его смерти в Facebook сообщила его жена Ирина Хонда.
"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", - написала супруга актера.
Виктор Проскурин стал широко известен после исполнения ролей Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена" и капитана погранвойск КГБ СССР Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана".
Также он известен своим участием в фильмах "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры".
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о смерти актера Иэна Холма, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец".
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