Умер звезда фильмов "Шерлок Холмс" и "Большая перемена"

О смерти актера сообщила его жена.

В России скончался актер Виктор Проскурин. Читайте такжеУ Ефремова в годовщину смерти матери случился сердечный приступ

О его смерти в Facebook сообщила его жена Ирина Хонда.

"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", - написала супруга актера.

Виктор Проскурин стал широко известен после исполнения ролей Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена" и капитана погранвойск КГБ СССР Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана".

Также он известен своим участием в фильмах "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о смерти актера Иэна Холма, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец".

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