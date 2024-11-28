Петр Черный вспомнил, что в 2022 году у него был разговор с российским артистом.

Украинский певец ромского происхождения Петр Черный признался, что длительное время общался с российскими артистами Никитой Пресняковым, Александром Буйновым, которые сейчас поддерживают террор оккупантов на территории Украины. Однако с другим путинистом - певцом Александром Маршалом - у них даже возник конфликт.

В интервью "Слава+" украинец вспомнил, что в начале полномасштабного вторжения у него был телефонный разговор с фанатом Путина. Тогда Черный пытался ему объяснить, какие зверства творят захватчики в Украине, правда, слова Петра не повлияли на позицию Маршала. Выслушав коллегу из Украины, россиянин просто положил трубку. Он и дальше поддерживает путинский режим и войну.

"С Маршалом поссорился. Я говорю: "Ты со мной говоришь, как приятель, или сейчас ты стал политиком, стратегом, когда ты поешь за людей, которые убивают моих людей здесь. Мы на кого-то нападали? А я государственный певец. Дай Бог я еще в Кремле спою, Саш", - сказал тогда в разговоре с Маршалом Черный.

В то же время, говорит Петр, есть много артистов в стране-агрессоре, которые не разочаровали его. Наоборот он был приятно удивлен, что они поддержали Украину. Речь идет о юмористах из Comedy Club. Однако они до сих пор живут в РФ и публично не говорят, что выступают против политики Кремля.

"Вы знаете, есть много артистов из Comedy Club, они поддерживают нас. Там есть такие ребята. Поддерживают, но не публично, но и не говорят, что это все правильно. Они обходят это все", - добавил Петр.

Напомним, ранее Петр Черный ответил, почему развелся с женой после 26 лет в браке. Он также признался, свободно ли его сердце после развода.

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