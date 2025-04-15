Диана накануне выдала скандальное заявление, однако, получив критику в сети, попыталась оправдаться за свои слова.

Украинская блогерша из Винницкой области Диана попала в скандал в сети. Женщина накануне заявила, что ей безразлично на трагедию, произошедшую в Сумах 13 апреля. Однако после многочисленного хейта под ее роликом, она вышла на связь и прокомментировала свои слова.

Диана опубликовала в своем TikTok новое видео, в котором попыталась оправдать свое равнодушие к войне в Украине. Она утверждает, что якобы не знала об обстреле Сум, где в Вербное воскресенье погибло 34 человека и еще 119 получили ранения. По ее словам, у нее не было времени, когда просмотреть новости.

Увидела подробности трагедии она якобы только в полночь следующего дня. Правда, женщина никак не прокомментировала свои слова, что война ее не касается, и она только переживает за мужа, которого могут мобилизовать.

"Я вчера вела прямой эфир. Вчера я не знала, что произошло в Сумах, потому что встала в 3 часа дня, пошла готовить, мне было некогда смотреть, мне никто об этом не сказал. Сейчас хочу выразить соболезнования семьям погибших. Я не видела раньше", - сказала Диана.

Также она заявила, что ее якобы подставили. Мол, хейтеры специально записали отрывок из ее прямой трансляции в соцсети и "слили" в сеть вырезанный из контекста ролик.

"По поводу этого видео, некоторые люди захотели меня подставить, выставить смонтированный отрывок. Я ничего плохого не имела в виду о Сумах, я просто не знала, что там произошло. Поэтому выражаю вам соболезнования. А на эти провокации также не ведитесь", - добавила блогерша.

Напомним, ранее Татьяна Лазарева после обстрела Сум поддержала украинцев и назвала россиян "фашистами". Российская актриса заявила, что она опозорена на всю жизнь из-за своего происхождения. Как известно, россиянка в 2022 году находилась в Киеве, после чего уехала в Испанию и больше не возвращалась в РФ. Она публично выступает против войны и осуждает политику Кремля, за что в России ее признали "иноагентом" и террористкой.

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