Российская актриса заявила, что она опозорена на всю жизнь из-за своего происхождения.

Известная российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева, которую в РФ осудили на шесть лет за поддержку Украины, отреагировала на обстрел Сум 13 апреля. Артистка сейчас живет за границей и постоянно высказывается против войны. На этот раз она не обошла трагедию в украинском городе, где россияне убили более 30 человек.

В России Лазареву признали террористкой и экстремисткой, но несмотря на это, она продолжает говорить о войне и осуждать путинский режим. Звезда эмоционально обратилась к украинцам в своем Instagram.

Она подчеркнула, что считает наш народ героями, а россиян назвала фашистами, убийцами и захватчиками. В дополнение знаменитость призналась, что себя чувствует опозоренной из-за принадлежности к гражданам России.

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"Сумы. Я не знаю, какие слова писать в такие дни. Я до сих пор не знаю даже, имею ли право что-то писать вообще, опозоренная на всю жизнь причастностью к роду новых фашистов. Самые главные слова для меня это, как и раньше, - Слава Украине! Они меня поддерживают внутренне. Это как молитва. Украинцы, вы на всю мою жизнь останетесь героями. Героям слава! Позор захватчикам и убийцам", - высказалась телеведущая.

Как известно, в Вербное воскресенье оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по центру города Сумы. В результате вражеского обстрела повреждены жилые здания и нежилые сооружения. Россияне отобрали жизнь у 34 человек, среди которых двое детей. Еще 117 украинцев ранены в результате атаки.

Отметим, что в первые дни большой войны Лазарева находилась в Киеве. Позже она отказалась возвращаться в РФ и выехала в Испанию. Находясь в Европе, она начала открыто критиковать политику Кремля и осуждать террор захватчиков в Украине.

Ведущая призвала россиян, которые эмигрировали за границу, выходить на митинги и требовать прекращения огня в Украине. Также она призвала отдать диктатора Путина под трибунал. За поддержку Украины и антироссийскую позицию путинисты внесли ее в список "иноагентов".

Напомним, ранее Татьяна Лазарева заявила, что мечтает вернуться в РФ. Ведущая убеждена, что после завершения войны в стране-агрессоре нужно будет многое менять. Поэтому она бы хотела присоединиться к этим изменениям, а также быть привлеченной к помощи в восстановлении украинских городов.

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