Женщина рассказала истинную причину похудения.

Украинская блогер-миллионник Татьяна Коряк, более известная в сети как Корячка, откровенно призналась, почему начала худеть. Оказалось, что у женщины могла начаться серьезная неизлечимая болезнь.

"Я начала худеть, когда узнала, что у меня уровень сахара 9. Моя бабушка умерла от сахарного диабета. Мой папа потерял зрение из-за диабета. Это страшная и коварная болезнь! Я задала себе вопрос: "Почему я хочу похудеть?" и ответила: "Я не хочу умереть!" - написала Татьяна.

Далее женщина рассказала, что после откровенного ответа себе, она поняла, что для нее самое ценное.

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"Я боюсь, что будет с моей семьей без меня, потому что я люблю ее. Они делают меня счастливой", - отметила блогерша.

Напомним, Корячка рассказывала в сети, что начала активно набирать вес из-за стресса.

Впоследствии, бывшая тренер и чемпионка Украины по фитнес-бикини решила взять себя в руки и сильно похудела.

Напомним, женщина ранее попала в скандал, назвав ВСУ "мясом". Тогда она отметила, что никто не обязан идти защищать страну. Позже она извинилась и сказала, что ее слова были перекручены.

Также недавно она выкладывала фото с мужем и дочкой с отдыха в Лапландии. Подписчики захейтили ее и спросили, как удалось ее возлюбленному уехать во время военного положения. Блогерша написала, что он находится за границей на законных основаниях.

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