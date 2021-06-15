Ведущую раскритиковали в сети.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк решила спросить об отношениях с мужчиной, который меньше зарабатывает, и нарвалась на критику в сети.

Звезда опубликовала очередную серию снимков у себя в Instagram с опросом:

«Как чувствует себя мужчина рядом с девушкой, которая зарабатывает больше? Фигово однозначно. Как сохранить такие отношения? Есть у меня психологи и советники в подписках?».

Часть подписчиков больше обратили внимание на ее наряд и раскритиковали Никитюк за неудачный выбор: «Женщина супер, костюмчик придурястый», «Оу, вы юбку забыли», «Чего в белье вышла?», «А юбка где? Сначала подумала, что голая», «Что ты на себя напялила?. Этот вариант одежды совсем никуда», «Трусы сильно стягивают, а так все хорошо». «Панталоны как у Бриджит Джонс».

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Автор: Катерина Шварц