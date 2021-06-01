Известна украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередной серией «горячих» снимков с отпуска.
Фото она опубликовала в своем Instagram.
«Плету стульчики и корзины из лозы», – пошутила Никитюк в подписи к снимкам.
На снимках она позирует в купальнике с мокрыми волосами.
В комментариях некоторые поклонники ведущей, предложили ей и раздеться догола: «Красотка», «Богиня», «Сильно красивая», «Золотая рыбка», «Ноги шикарные», «Смотрю и думаю. Такая красивая, а на**ра эти тряпочки? Не нужны, всю красоту портят. Прикрывайтесь природой», «Леся, ты – королева».
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