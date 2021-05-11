Юлик в своем Instagram показал, какие пиццы начал выпекать после приобретения итальянской печки для пиццы.

Украинский шоумен и саундпродюсер Юлик опубликовал на своей странице в социальной сети фото, на котором держит только что испеченные пиццы, среди них традиционная итальянская "Маргарита" и пиццы с мортаделою.

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"Я - зависимый... от пиццы, точнее от ее приготовления! Настолько расслабляюсь, когда готовлю, что вы себе представить не можете. Это просто какой-то антидепрессант и успокаивающее. Интересно исследовать из какой муки готовить, какую гидратацию теста делать и придумывать каждый раз новые начинки. Эх, возможно когда-то надумаю и открою свою пиццерию", - написал шоумен.

Отметим, Юлик неоднократно делился со своими подписчиками интересными рецептами, которые проверяет самостоятельно. Пока, единственными посетителями домашнего ресторана являются семья и друзья.

Кто такой Юлик:

Юлик - украинский певец, телеведущий музыкального хит-парада "One Muz", радиоведущий проекта "JLK party" на FM, саундпродюсер и композитор

Он является экс-участником коллектива DZIDZIO

Артист занимается DJ-ингом, создает авторские треки, а также сотрудничает с украинскими артистами

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Автор: Диана Могилевич