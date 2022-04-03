Режиссер отметил, что у его российских коллег давно заклеен рот.

Украинский режиссер Олег Боднарчук, который ранее раскритиковал опальную Ани Лорак за молчание о войне в Украине, высказался о своих российских коллегах.

По его словам, у многих его российских коллег уже давно "заклеен рот", поэтому они молчат о войне в Украине.

"Это больше похоже на Северную Корею. У них уже давно заклеены роты. У них есть традиция: чем ближе ты к власти, тем длиннее у тебя язык для того, чтобы этой власти подлизывать все места", – сказал Боднарчук в интервью DOROTYE.

Кто такой Олег Боднарчук

Он - украинский режиссёр и продюсер, известный по работе с Филиппом Киркоровым, Аллой Пугачёвой, ALEKSEEV, LOBODA, Ани Лорак и другими.

С 2015 года он продюсирует певца Alekseev. Также Боднарчук является креативным продюсером фильма "Сила любви и голоса" о певице Тине Кароль.

Напомним, ранее украинский артист Макс Барских призвал полностью игнорировать россиян.

"Не вступайте с ними в переписки, просто игнорируйте рашистских ботов. У них в голове овощное рагу и все их выдумки недостойны внимания украинцев. Нет смысла с ними вступать в дискуссию. Россияне – беспомощные", – сказал певец.

Вас также могут заинтересовать новости: