Олег Бондарчук сказал певице до свидания.

Украинский режиссер Олег Бондарчук, которому приписывали роман с опальной певицей Ани Лорак, осудил ее молчание о войне в Украине и заявил, что их дружба закончилась раз и навсегда.

"К сожалению, или к счастью, одну подругу я потерял. Минус один. Потерял, в первую очередь, потому что мне было важно, чтобы все вышли с флагом Украины на горизонт и высказали свою позицию. Есть и момент личный: мне было грустно, что ей неинтересно, как я себя чувствую в Киеве, в Украине во время военных действий", - сказал Бондарчук.

Он добавил, что ему было очень грустно, что Лорак ни разу ему не позвонила и не написала.

"В этих обстоятельствах ты понимаешь, что дружба наша закончилась", – сказал режиссер в интервью DOROTYE.

Он отметил, что такая подруга как Ани Лорак, которую абсолютно ничего не интересует, ему не нужна. Поэтому он публично сказал ей: "Мне такая подруга не нужна. До свидания, Ани Лорак".

Напомним, ранее в России придумали отмазку для Ани Лорак.

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