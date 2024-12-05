У мужчины остался маленький сын и семья.

Известный украинский музыкант Юрий Мелофон погиб на войне. Это произошло во время выполнения боевого задания 2 декабря.

Печальную новость сообщила в своем Instagram сегодня, 5 декабря, певица Lavika (Любовь Юнак), которая работала с музыкантом.

"Мы знакомы с 2012 года и совместно с ним делали ремиксы на музыкальные треки Лавики, которые покоряли и зажигали сердца. И вы их наверняка слышали и знаете, просто не знаете что это он, потому что в клипах была я. В начале полномасштабного вторжения Юра написал мне первый из всех друзей и спросил, что надо по волонтерке. Он жил в Одессе и как-то очень быстро собрался с мыслями, пока я приходила в себя и была в ступоре", - написала артистка.

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Сколько лет было мужчине - она не отметила, но подчеркнула, что Юрий был очень добрым человеком, постоянно пытался помогать другим и призывал никогда не сдаваться.

"Последнее сообщение было с поздравлением меня с днем рождения. После был его сбор, который мы закрыли. А теперь его нет. Есть сын, есть семья... Вечная память Герою".

К слову, Юрий Мелофон был артистом лейбла Moon Records. Также писал собственную музыку и сотрудничал с украинскими артистами.

Напомним, ранее стало известно о смерти известного украинского артиста Артема Ковбасинского. Ему было 24 года.

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