Виктор Андриенко сразу же отказался от такого предложения.

В 2017-2018 годах известному украинскому актеру Виктору Андриенко поступило предложение от россиян поехать в Крым и снять там кино.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наедине" он вспомнил, что ему предлагали большой гонорар, но он отказался.

По словам актера, тогда он создал сценарий к фильму "Легенды Волшелесья", а россияне предложили его выкупить. Россия, продолжил знаменитость, выделила на это кино 5-6 миллионов долларов.

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Он добавил, что ему также предлагали сыграть главную роль еще в одной ленте, где он должен был сотрудничать с российскими актерами. Он не вспомнил точный год, но сказал, что это было уже после 2014 года.

"Когда в последний раз мне предлагали главную роль в каком-то сериале, я не помню. Я тогда отказался. Это уже у нас тогда было АТО", - поделился артист.

Напомним, ранее Виктор Андриенко рассказал, как его "кинули" в России. По его словам, страна выделяла большие деньги на съемки проектов, однако продюсеры снижали ставку за съемочный день украинским актерам, а остаток клали себе в карман.

Более того, говорит актер, свою зарплату они могли ждать аж год.

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