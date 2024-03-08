Андриенко говорит, что в РФ отношение к украинским актерам было не самое лучшее.

Актер Виктор Андриенко, сыгравший в фильмах "Дымка", "Искушение Дон-Жуана", "Диалоги с совестью" и других фильмах, рассказал о работе в РФ и о том, как продюсеры "кидали" украинских актеров на деньги.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Андриенко признался, что на съемки сериала выделялась определенная сумма денег, однако продюсеры, чтобы что-то положить себе в карман, снижали ставки для украинских актеров.

"Меня зовут: "Виктор, мы хотим пригласить вас в сериал". Это были 2012-2013 года. Я прихожу, мне говорят: "Значит, смотри, у нас для вас такая сумма на день, мы можем это дать, у нас больше нет". А где же вы их дели? Говорят, что всего 80 тысяч на серию. А я знаю, сколько стоит сериал. Москва выдавала 200 тысяч долларов. 20 тысяч долларов нужно было подать в гильдию продюсеров, остается 180 тысяч долларов? А я знаю, где еще 100… В кармане продюсеров", - рассказал актер.

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Он добавил, что бывали такие ситуации, когда актерам год не выдавали зарплату. Поэтому им приходилось ждать.

Напомним, ранее известный украинский актер раскритиковал финансирование кино во время войны. Алексей Гнатковский считает, что выделять деньги нужно на культуру и образование.

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