Даша Астафьева часто показывает пикантные снимки в своем Instagram-блоге.

Украинская модель и певица Даша Астафьева снялась в очень красивой и в то же время в пикантной фотосессии.

Звезда позировала на качели в портупеи, усыпанном жемчугом и в повязке на голове. При этом такой БДСМ-элемент она надела на голое тело, едва прикрыв соски "кружочками". Стоит отметить, что снимки получились очень "сочными", несмотря на то, что они черно-белые.

"Очень вкусно", "Женщина мечты", "Богиня", "Горячая, как асфальт в жару", "Восхищаюсь вашей красотой. Невероятно женственная, чувственная, сексуальная", "Сочная, вкусная, прекрасная", - пишут фаны в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич