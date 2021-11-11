Поклонники засыпали Дашу Астафьеву комплиментами.

Украинская певица и модель Даша Астафьева снялась в очередной сексуальной фотосессии. В кадре Даша позировала в телесном топе с длинным рукавом, который имитировал обнаженное тело. Волосы звезда распустила и нанесла легкий макияж. Интересно и то, что Астафьева позировала в бассейне.

"Вы просто суперженщина, без комплексов, раскованная, невероятно красивая и положительная", "Роскошная", "Лучшая из лучших", "Бомбическая женщина", "Какая красивая фигура", "Даша Астафьева - это секс, ассоциации при виде ваших фото, только он, не иначе", - пишут поклонники.

Даша Астафьева - украинская модель, певица, актриса и телеведущая. Солистка группы NikitA (2008—2017). Приобрела известность, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy, была участницей украинской "Фабрики звёзд", ведущей телеканала М1, появилась на обложке украинского издания журнала Playboy, выпустила альбом в качестве вокалистки поп-группы NikitA, а также, в 2008 году привлекла внимание Хью Хефнера - основателя и шеф-редактора журнала Playboy.

Ранее УНИАН сообщал, что Даша Астафьева попала в курьезную ситуацию на съемках с Дурневым.

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Автор: Диана Могилевич