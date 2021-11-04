Дурнев случайно засветил интимную часть тела Даши.

Украинская певица и модель Даша Астафьева пришла на съемки к ведущему Алексею Дурневу и попала в курьезную ситуацию.

Шоумен решил снять короткий ролик с Дашей, и в момент, когда ей вешали микрофон, он подошел и распахнул Астафьевой шелковый халат. Несмотря на то, что под халатиком был черный кружевной корсет, грудь Даши можно рассмотреть.

Также Дурнев потрогал Астафьеву за грудь, а та засмущалась и прикрыла ее рукой.

Напомним, ранее украинская звезда Playboy показала новое секс-видео и поразила фанов.

Кто такая Даша Астафьева

Даша Астафьева - украинская модель, певица, актриса и телеведущая. Солистка группы NikitA (2008—2017). Приобрела известность, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy, была участницей украинской "Фабрики звёзд", ведущей телеканала М1, появилась на обложке украинского издания журнала Playboy, выпустила альбом в качестве вокалистки поп-группы NikitA, а также, в 2008 году привлекла внимание Хью Хефнера - основателя и шеф-редактора журнала Playboy.

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Автор: Диана Могилевич