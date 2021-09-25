Маленькому Луке как раз сегодня исполнилось полгода.

Популярная украинская певица Анастасия Приходько показала своего полугодовалого сына Луку. Звездная мама отметила, что малыш серьезно заболел.

Соответствующий пост Приходько опубликовала в своем Instagram.

"Нашему малышу уже полгода! Для нашей семьи это так много значит! Твои брат и сестренка так тебя любят, что успевают соскучиться за ночь! Каждый день они в первую очередь заглядывают к тебе, чтобы сказать доброе утро, целовать и обнимать тебя", - говорится в сообщении.

При этом певица поделилась плохой новостью. По ее словам, маленький Лука серьезно заболел – у него диагностировали бронхит.

"Только, пожалуйста, будь здоров! Потому что этот бронхит, будь он не ладен. Ты еще такой малыш, а уже так серьезно заболел. Но, мы сделаем все возможное, чтобы побыстрее тебя вылечить!" – поделилась Приходько.

Как ранее сообщал УНИАН, украинская певица Анастасия Приходько рассказала о непростых отношениях с мамой и младшим братом. Исполнительница прекратила общение с родными два года назад.

Автор: Анастасия Горбачева