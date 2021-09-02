По словам исполнительницы, она никому еще не рассказывала эту историю.

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала о непростых отношениях с мамой и младшим братом. Исполнительница прекратила общение с родными два года назад.

Соответствующее признание она сделала в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Приходько отметила, что ее мама до сих пор не видела своего младшего внука Луку.

"Эту историю я еще никому не рассказывала и пока не готова об этом говорить. Потому что рана свежая. И когда это происходит с близкими людьми, когда они это делают, обычно очень больно. Но мне хватило понимания и какого-то опыта, который у меня был, чтобы просто перестать общаться со всей семьей. Я так скажу: предательство – это большая боль", – заявила Приходько.

Читайте такжеУкраинская певица раскрыла 10 шок-фактов о себе: хотела сменить пол и была в психбольницеПо словам певицы, ее мать мало интересовалась внуками: "Она Луку даже не видела. Она и Гордея не видела... Если посчитать за весь период, когда мы общались, максимум раз 5. Наверное, очень занятой человек".

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Автор: Катерина Шварц