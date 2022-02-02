Ирине Федишин подарили путевку на Мальдивы.

Украинская певица Ирина Федишин рассекретила, что подарил ей супруг Виталий Човнык на день рождения. 1 февраля исполнительница отпраздновала 35-летие.

Федишин поделилась радостной новостью в своем Instagram.

"Сегодня с утра проснулась, и меня ждал очень приятный сюрприз…", – рассказала певица, открывая коробку с подарком от любимого.

А в коробке исполнительница обнаружила путевку на Мальдивы и очень обрадовалась.

В сторис Федишин показала, что на свой день рождения уехала с семьей отдыхать в горы.

"Арендовали дом, который находится на высокой горе, куда тяжело добираться. Туда ездит специальный транспорт, но мы смогли доехать на нашем авто, – отметила она. – Дом небольшой, но есть все, что нужно. Очень красивые панорамные окна с видом на горы и камин".

Читайте также"Нет слов": украинская певица растрогала фанов семейными снимками к новой песнеНапомним, недавно Ирина Федишин рассказала, как три года назад супруг подарил ей на день рождения автомобиль.

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