Ирина Федишин была готова отказаться от карьеры ради любимого.

Украинская певица Ирина Федишин рассказала, что могла стать женой священника и отказаться от звездной карьеры.

"Мы начали встречаться и ему предстояло ехать в Ватикан учиться. У него дома был прием и собрались все священники. Я тоже там была. До сих пор помню, как они меня пугали тем, что моему любимому дадут приход в деревне, и мне придется там тяжело работать", - рассказала певица в программе "Випы и Топы".

Читайте такжеТодоренко подаст в суд на писательницу, обвинившую ведущую в "литературном рабстве"При этом ее возлюбленный Виталий Човнык много лет назад решил отказаться от этой затеи. Он остался с Ириной, а в 2006 году они поженились. Позже у них родилось двое сыновей.

К слову, Виталий также стал продюсером певицы и вместе с ней ездит на гастроли.

Напомним, ранее Ирина Федишин показала зимние развлечения в купальнике.

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