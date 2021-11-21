Модель не имеет отношения к разводу Хлывнюка.

Украинская манекенщица Наталья Гоций в программе "Светская жизнь" рассказала, что давно знакома с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. Несмотря на взаимную симпатию, она никак не повлияла на его развод с Анной Копыловой.

"Мы с Андреем познакомились тогда, когда уже год он не был в отношениях с женой. Все было идеально, но я не знаю, почему у нас не сложились отношения. Андрей мне симпатичен, но плотный график мешает отношениям", - сказала Гоций.

Также она рассказала, как между ними однажды пробежала искра.

Читайте также"Сидел в стрингах": Леся Никитюк публично потроллила Дмитрия Гордона"Я была фанаткой группы "Бумбокс", но не воспринимала его как звезду. Мы познакомились в кругу друзей случайно. Как-то так получилось, что пробежала искра", - добавила Гоций.

Кроме того, модель сказала, что у них были отношения с Хливнюком, но продолжались они недолго.

Отметим, Наталья снялась в клипе группы "Бумбокс" - "Імперії впадуть". В ролике Наталья предстала полуобнаженной, а также слилась в страстном поцелуе с Андреем Хлывнюком.

Напомним, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк готовится стать холостяком. Он официально разводится с женой Анной Копыловой, в браке с которой прожил 11 лет. Их дело рассматривают в Шевченковском суде Киева.

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Автор: Диана Могилевич