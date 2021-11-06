Впервые о разрыве стало известно еще в феврале прошлого года - пара перестала появляться вместе на мероприятиях, что дало толчок для слухов.

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк готовится стать холостяком. Он официально разводится с женой Анной Копыловой, в браке с которой прожил 11 лет. Их дело рассматривают в Шевченковском суде Киева.

Как говорится в сюжете ТСН, 41-летний Андрей Хлывнюк не афиширует личную жизнь и не выставляет на публику отношения с женой. Поэтому не удивительно, что об их разводе мир узнал не из уст лидера "Бумбокса", а благодаря журналистам.

На пятницу, 5 ноября, было запланировано слушание о расторжении их брака. Ни музыкант, ни режиссер Анна Копылова не приехали на заседание Шевченковского суда. Они передали все необходимые документы и попросили рассмотреть дело без них.

Судя по сообщениям в СМИ, инициатором разрыва была именно Анна – дочь бывшего главы НАК "Нафтогаз Украина".

Подчеркнем, слухи о разводе лидера "Бумбокса" распространяются с февраля прошлого года. Журналистка Соломия Витвицкая уверяла, что именно Анна приняла решение расторгнуть брак. Сам Андрей Хлывнюк отказывался комментировать личную жизнь.

Завел ли певец новые отношения - неизвестно. Но то, что они были, на днях подтвердила известная украинская топ-модель Наталья Готий, которая снялась в клипе Бумбокса. По ее словам, сейчас их не связывают романтические отношения, как раньше.

Отметим, Андрея Хлывнюка с Анной Копыловой поженились в 2010 году, однако их свадьба была тайной. В сети до сих пор нет ни одного фото с церемонии.

В том же году у супругов родился первенец Иван, а через три года – дочь Александра.

Как о жене, так и о детях лидера "Бумбокса" известно мало. В своем профиле в Instagram он изредка публикует фото с потомками, тогда как Анна там не появляется.

Как известно, женщина работает арт-директором издательства "Основы" и режиссирует музыкальные клипы.

Автор: Виктория Гордиенко